Fiera della Belle Notizie di Vedelago: contattato anche il Presidente Sergio Mattarella

VEDELAGO - Anche il presidente della Repubblica è tra gli invitati alla prossima edizione del progetto “Belle Notizie” curato dell’Istituto Comprensivo di Vedelago Bon Bosco. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto I CARE, promosso dal professor Lorenzo Zanon, che ha coinvolto 7 classi di terza media, per un totale di circa 130 studenti. I ragazzi per 5 giorni a settimana avevano il compito di ricercare belle notizie tra le righe dei quotidiani locali e nazionali, spulciando tra la cronaca e politica, mentre erano escluse le sezioni cultura e sport.



Ad essere considerate idonee sono quelle notizie raccontavano episodi di bontà, generosità, di sogni realizzati. Nell’arco dei mesi sono state 130 le notizie che gli studenti hanno scovato e raccontato in classe ai loro compagni. E tra queste anche quella scovata dalla studentessa di terza media, Letizia Pasqualetto, riguardante il discorso di Sergio Mattarella pronunciato il giorno del giuramento come nuovo Presidente della Repubblica, il cui il Capo dello Stato trattava temi come il razzismo, le donne, la disuguaglianza, i giovani.



Una notizia ed un discorso che hanno talmente colpito Letizia da spingerla dapprima a condividere l’articolo con i compagni e poi a contattare il Presidente della Repubblica per esprimere la propria ammirazione e invitarlo a partecipare alla Fiera delle Belle Notizie – il momento ufficiale in cui le notizie saranno esposte e i ragazzi avranno la possibilità di incontrare di persona i protagonisti delle belle storie – in programma per sabato 11 giugno e domenica 12 giugno in Piazza a Vedelago nell’ambito della nuova edizione de “Il Meglio che c’è” l’iniziativa promossa ogni dal Comune per celebrare le eccellenze locali.



La replica da parte del Presidente, attraverso il consigliere direttore dell’ufficio di segreteria, non si è fatta attendere e qualche settimana dopo è arrivata la risposta con cui il presidente, pur dovendo declinare l’invito a partecipare alla Fiera delle Belle Notizie, invia i suoi auguri: “Il Presidente Mattarella invia a te, ai tuoi compagni di scuola, al dirigente scolastico e a tutti i partecipanti all’evento i saluti gli auguri più cordiali cui aggiungo con piacere i miei personali”.