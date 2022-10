Fidanzato toglie i piatti vegani voluti da lei dal menù di nozze, matrimonio annullato

STATI UNITI - Non riuscivano a mettersi d’accordo nemmeno sul menù di nozze, così hanno annullato il matrimonio. E’ accaduto nei giorni scorsi negli Stati Uniti. La futura sposa, vegana, aveva optato per un doppio menù, uno per gli onnivori, e uno per i vegani. Ma il marito non voleva saperne: per lui, i piatti senza proteine animali erano soldi sprecati, e così di nascosto ha chiamato il catering, per cancellare l’alternativa vegana.

Non si sa come la futura sposa l’ha scoperto e si è arrabbiata a tal punto da voler cancellare le nozze. Così lo sposo ha dovuto richiamare il catering, per far sapere che non serviva più nemmeno il menù tradizionale.