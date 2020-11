Il fidanzato muore in un incidente, lei fa estrarre lo sperma dalla salma: “Voglio avere un figlio da lui”

“Voglio avere un pezzo di lui per sempre”. E’ con questa motivazione che Jess Claassens ha chiesto ai medici di estrarre dello sperma dalla salma del fidanzato e congelarlo, per poi provare con l’inseminazione artificiale.

E’ accaduto a Mudjimba, in Australia. Il ragazzo, Chris Pinto, 32enne, è morto tragicamente in un incidente con lo skateboard e la sua fidanzata Jess, distrutta dalla perdita, sta facendo in modo di avere un figlio dal suo amato defunto.

Come riporta Il Mirror, la ragazza ha dichiarato di aver contattato una clinica che si occupa di inseminazioni e di essere riuscita ad avere dello sperma del ragazzo, che ora è stato congelato. Riuscire a rimanere incinta di Chris è ora per lei la cosa più importante.