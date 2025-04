Fiat 500 finisce nel canale: ferita una ragazza

PIANIGA (VENEZIA) – Paura nel primo pomeriggio di martedì 8 aprile in via Falcone Borsellino, dove una Fiat 500 è uscita di strada finendo in un canale di scolo. Al volante una giovane donna, rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 14:00. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Mira, che ha lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e liberare la conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. La ragazza, una volta estratta, è stata affidata al personale sanitario del Suem 118, che l’ha stabilizzata e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’impatto ha richiesto ulteriori controlli. I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica. Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse nel giro di un’ora.