In fiamme la vecchia baita adibita a ricovero attrezzi

BELLUNO - Nella notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cercenà nel comune di San Pietro di Cadore in provincia di Belluno per l’incendio di una vecchia baita adibita in parte a ricovero attrezzi e in parte a fienile: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Santo Stefano, Pieve di Cadore e dal distaccamento volontario di Costalta con 10 operatori e 5 automezzi antincendio, hanno spento l’incendio oramai generalizzato della struttura, andata completamente bruciata.



Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento iniziate alle 22:30 sono terminate alle 3:45 con il rientro in sede delle squadre.