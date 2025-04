Fiamme in un seminterrato a Padova: paura in una palazzina di via Lubian

PADOVA - Un incendio è divampato nella serata di lunedì 7 aprile in una palazzina di via Lubian a Padova, provocando momenti di apprensione per gli abitanti. L’allarme è scattato attorno alle 19:30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi dal seminterrato dell’edificio. Sul posto sono arrivate tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute con autopompa, autobotte e carro aria dalla centrale cittadina. L’incendio è stato domato prima che potesse raggiungere i piani superiori, ma ha comunque causato danni significativi alla parte inferiore dello stabile.

All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, un uomo e una donna, che sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e accompagnati per accertamenti. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 23:15, con il completo controllo della situazione e l’eliminazione di ogni potenziale rischio. Secondo una prima ipotesi, le fiamme sarebbero partite da un guasto elettrico, ma gli accertamenti sulle cause sono ancora in corso.