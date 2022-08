Fiamme in un appartamento a Venezia, incendio subito domato 

VENEZIA - L'incendio di un quadro elettrico, senza conseguenza per le persone e per l'immobile, si è sviluppato in un'abitazione in calle lunga San Barnaba in pieno centro storico a Venezia.

I vigili del fuoco, intervenuti con due motoscafi antincendio, hanno fatto evacuare temporaneamente alcune persone, tra cui un disabile, portato all'esterno con l'utilizzo di un autorespiratore.

A parte il grande fumo che ha creato allarme, tutto è stato presto risolto. Qualche disagio solo per la temporanea interruzione, in via precauzionale, della rete del gas.