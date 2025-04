In fiamme il tetto di una casa, scatta l'allarme

ZOLDO ALTO (BELLUNO) – Paura nella serata di domenica 27 aprile a Pecol, in via Boscoverde, dove un incendio ha distrutto il tetto in legno di una abitazione di tre piani. Al momento dello scoppio del rogo nessuna persona era presente all’interno.



L’allarme è scattato intorno alle 22:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando di Belluno insieme ai volontari della Val Zoldana, con un totale di 20 operatori impegnati nello spegnimento delle fiamme, partite dalla canna fumaria.



Il fuoco ha causato danni anche al terrazzo al terzo piano dell’edificio. L’intervento per la completa messa in sicurezza è terminato verso le 6 di stamattina.