In fiamme palestra di 2.500 metri quadri a Verona

VERONA - I Vigili del fuoco di Verona hanno domato un incendio divampato all'interno di una palestra a Verona.



I pompieri arrivati con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala, un mezzo di supporto e nove operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura di circa 2500 metri quadri.



Le fiamme hanno danneggiato la sala spinning e parte del tetto, danni da fumo alle altre sale.



Sono ora in corso i rilievi da parte del personale del Nucleo investigativo antincendio territoriale per determinare le cause del rogo.