Fiamme nella notte, panetteria distrutta, abitazioni evacuate

MIRA - Un incendio ha devastato una panetteria di via Nazionale, a Mira, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo. Il rogo ha causato danni ingenti al locale, ma nessuno è rimasto ferito. L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte, quando un passante ha notato fumo denso fuoriuscire dal negozio. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con squadre da Mestre e dal distaccamento locale, utilizzando autopompa, autobotte e autoscala.



Per sicurezza, sono stati evacuati i residenti dei quattro appartamenti situati sopra l’attività. Le squadre hanno contenuto le fiamme in circa due ore, evitando che il rogo si propagasse agli edifici vicini. Il negozio è stato pesantemente danneggiato, con pareti e arredi anneriti dal fumo e strutture compromesse dal calore. Gli investigatori sospettano che l’incendio sia stato provocato da un guasto elettrico, ma sono in corso accertamenti.