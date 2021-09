Fiamme nel palazzo, due intossicati

TRIESTE - Un incendio in un appartamento al piano terra di Via Silvio Negri 25, a Trieste, ha causato l'intossicazione di 2 persone e ha determinato l'evacuazione dei condomini di 3 piani più il piano terra, come disposto dai vigili del fuoco, accorsi sul posto con due squadre, un'autoscala, una autobotte e il funzionario di guardia, per un totale di 15 operatori.

Sul posto sta operando anche personale sanitario del 118, Polizia di Stato, Ater e Acegas.