Fiamme nel negozio di autoricambi in pieno centro

TRIESTE - Allarme martedì sera in centro a Trieste per un incendio avvenuto in un negozio di autoricambi in via San Francesco. Erano da poco passate le 19 quando diverse persone, dalla strada, hanno sentito odore di bruciato.



Hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i pompieri. Si è scoperto così che stava bruciando l'esercizio commerciale, in particolare il magazzino, dove erano stati stoccati tutti i ricambi per le vetture, insieme anche a voluminose bobine di carta.

In quel momento il negozio era chiuso alla clientela e all'interno non c'era alcuno. È andato distrutto il magazzino. Completamente annerito il negozio. I locali non sono agibili.



Nessuna persona è rimasta ferita ma il personale sanitario, giunto sul posto con l'ambulanza, ha controllato le persone che vivono al primo piano, sopra l'attività, perché il fumo della combustione si è esteso anche ad alcuni alloggi residenziali.