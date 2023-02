Fiamme nel bosco, allarme nella notte

UDINE - Poco prima delle 21 di ieri, è scattato un allarme per un principio d’incendio in località San Giorgio, a Resia. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona, con una partenza con botte e pickup con modulo, gli uomini del Corpo pompieri volontari di Moggio Udinese con cinque volontari e due mezzi, il Corpo forestale regionale di Resia, i volontari della squadra comunale di Protezione Civile e il primo cittadino. L'area interessata dalle fiamme si è estesa su una superficie di 50 per 70 metri, in una zona di prato e sterpaglie, in pendenza.

Anche gli abitanti della zona sono tempestivamente intervenuti con l'utilizzo di coperte bagnate per tenere sotto controllo l'incendio, fino all'arrivo delle squadre dei pompieri, della forestale e dei volontari antincendio che, con l'utilizzo dei mezzi attrezzati, hanno circoscritto il perimetro ed effettuato la bonifica. Prima della conclusione delle operazioni, il Corpo pompieri volontari di Moggio Udinese (associazione di Protezione civile) ha effettuato un'ispezione accurata dell'incendio con termocamera, in modo da scongiurare eventuali riprese durante la notte. L'intervento è terminato intorno alle 23.