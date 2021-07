Fiamme nei container dei rifiuti

PORDENONE - Incendio martedì sera verso le 23 all’esterno di un’azienda di Via delle Tecnologie, nella zona industriale Le Forcate in comune di Fontanafredda.

In fiamme tre container esterni alla fabbrica, contenenti solo rifiuti. L’intervento dei Vigili del Fuoco con il supporto dell’autobotte ha evitato il propagarsi delle fiamme alla struttura.



Danni contenuti. Le cause sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche i Carabinieri di Sacile.