Fiamme in negozio a Padova, evacuata palazzina di sette piani

PADOVA – Momenti di apprensione ieri sera a Padova, in piazzale della Stazione, per un incendio scoppiato all'interno di un negozio di telefonia e materiale elettronico. Il rogo, che ha generato una densa nube di fumo nero visibile a distanza, ha richiesto l’evacuazione dell’intera palazzina di sette piani sovrastante il locale.

L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con squadre dalla centrale, da Abano Terme e con il supporto dei volontari di Borgoricco, è durato fino alle 2 di notte. In totale sono stati impegnati 20 operatori con quattro autopompe e due autobotti.

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno ispezionato l’edificio, consentendo ai residenti di rientrare negli appartamenti in sicurezza. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.