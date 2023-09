Fiamme gialle sequestrano oltre 12 chili di canapa

VICENZA - Blitz della Guardia di Finanza di Vicenza nei cannabis store di città e provincia finalizzato all'accertamento del rispetto decreto del 7 agosto 2023 che modifia la vendita di prodotti cannoabinoidi che devono essere venduti in farmacia. Sequestrati oltre 12 chili e mezzo di canapa, di non chiara provenienza, più di mille capsule, 430 bustine per infusi, 8 sigarette elettroniche e 35 ricariche, 21 caramelle, oltre 120 gomme da masticare e altro materiale.

In un'abitazione legata ad uno degli store sono stati sequestrati più di mezzo chilo di marijuana. In un'azienda di Malo (Vicenza) specializzata nella produzione di olio contenente Cbd e commercializzazione on-line di prodotti a base di canapa sono stati messi sotto sigilli oltre 800 grammi di infiorescenze di canapa, utilizzate per la preparazione di infusi, e 112 boccette di olio.