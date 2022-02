In fiamme ex canile, all'interno trovata persona deceduta

PADOVA - Una persona è stata trovata morta a seguito dell'incendio di una struttura abbandonata a Piove di Sacco (Padova). La costruzione era adibita in passato a canile ed era in stato di abbandono.

A scoprire il corpo i vigili del fuoco giunti sul posto per domare le fiamme. Indagini sono in corso da parte degli stessi pompieri per capire l'origine dell'incendio e dei Carabinieri per risalire all'identità della vittima.