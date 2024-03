Fiamme distruggono negozio, evacuato hotel con 70 ospiti

VERONA - Un incendio divampato ha completamente distrutto un negozio di elettrodomestici ad Affi (Verona). Ad andare a fuoco, per cause ancora sconosciute, un esercizio commerciale di circa 600 mq, non risultano persone coinvolte. L'allarme alla sala operativa di Verona è giunta da una squadra di vigili del fuoco di Trento in transito che, notato l'incendio, si è fermata a prestare i primi soccorsi.

I vigili del fuoco intervenuti da Bardolino e Verona con un'autopompa e due autobotti hanno lavorato per spegnere il rogo e fare evacuare circa 70 persone che erano ospitate nell'hotel che si trova al piano superiore del negozio e che a causa del rogo ha subito lievi danni agli infissi di alcune camere. Al termine delle operazioni, che si sono concluse di notte, è stato possibile fare rientrare parte degli ospiti della struttura ricettiva. Sono attualmente in corso le indagini, da parte del personale di Polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, per determinare le cause.