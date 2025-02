Fiamme dal camino di casa, scatta l'intervento dei Vigili del Fuoco

TRIESTE - Incendio alla canna fumaria di un’abitazione in via San Pelagio, a Trieste. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una segnalazione di fiamme visibili dal camino di una casa monofamiliare di due piani. Sul posto è intervenuta una squadra con autoscala, che ha permesso agli operatori di raggiungere il tetto per domare il rogo. Nel frattempo, altri soccorritori hanno verificato l’assenza di fumo negli ambienti interni.



Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno messo in sicurezza la struttura, controllando con la termocamera che non vi fossero focolai nascosti nelle travi di legno. Sono stati eseguiti anche accertamenti sui gas della combustione. L’intervento si è concluso attorno alle 19.30.