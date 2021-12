Fiamme da stufa, uomo trovato morto carbonizzato

PADOVA - Un uomo di 61 anni, Ferruccio Tecchiato, è morto carbonizzato nell'abitazione in cui abitava da solo in via Frassinea a Lozzo Atestino, zona padovana sui colli Euganei.

Le fiamme sarebbero state generate da una stufa a legna che l'uomo usava per scaldarsi: il fuoco avrebbe incendiato i vestiti della vittima senza lasciargli scampo.

I carabinieri di Bastia di Rovolon sul posto escludono l'intervento di altre persone. Sarà un'autopsia a stabilire se l'uomo, sia deceduto a causa delle fiamme o se era morto per malore prima che le fiamme lo travolgessero.