Fiamme in cucina, paura per un uomo di 94 anni

PORDENONE - Vigili del fuoco in azione ieri, martedì, a Marsure di Aviano per un incendio abitazione in via Trieste.

Sul posto i Pompieri di Maniago e Pordenone in pochissimi minuti. Le cause sono in corso di accertamento ma la tempestività dei soccorsi gha impedito che il rogo si propagasse oltre alla cucina. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente il ballatoio sovrastante.



Paura per il proprietario di 94 anni, rimasto comunque illeso. Per sicurezza è stato portato in ospedale per accertamenti.