LATISANA - Vigili del fuoco in azione per un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, nella chiesa Beata Vergine delle Grazie in via Sabbionera a Latisana. Immediata la chiamata ai soccorsi, da chiarire le cause del rogo che, stando alle prime stime, avrebbe provocato danni ingenti. Ancora in corso gli accertamenti tecnici: non si esclude il dolo.