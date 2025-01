Fiamme in chiesa: presepe prende fuoco per un probabile guasto elettrico

VERONA - Giovedì 23 gennaio, poco prima di mezzogiorno, un incendio ha interessato il presepe allestito nella Chiesa di San Nazaro e Celso, situata in largo San Nazaro a Verona. L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a gestire l’emergenza. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni a persone. Le fiamme, che si sono sviluppate nella navata centrale dove era collocato il presepe, hanno generato una densa coltre di fumo che ha invaso tutta la chiesa. I vigili del fuoco, giunti con rapidità dalla centrale, hanno spento l’incendio e avviato le operazioni di aerazione utilizzando motoventilatori per dissipare il fumo rimasto all'interno. Le cause dell’incendio sembrano essere di natura elettrica, ma saranno ulteriormente investigate dai tecnici dei vigili del fuoco. Intanto, i tecnici della soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle numerose opere d'arte custodite all'interno della chiesa, in considerazione del rischio che l’incendio potesse aver danneggiato anche questi beni. Le operazioni di bonifica e controllo da parte dei vigili del fuoco si sono concluse nel tardo pomeriggio, senza che si registrassero ulteriori complicazioni.