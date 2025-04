Fiamme in cantina: tre intossicati

FIUME VENETO (PN) – Un incendio è divampato intorno alle 12:00 di oggi, martedì 22 aprile, nello scantinato di una casa a Fiume Veneto. Il rogo ha interessato un elettrodomestico e, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Pordenone, non si è esteso al resto dell’abitazione.



Al momento dell’incendio, tre persone si trovavano all’interno. Nel tentativo di spegnere le fiamme, sono rimaste intossicate dai fumi.



Sul posto sono giunti i soccorritori con l’autobotte. Una squadra ha spento l’incendio nel seminterrato, mentre un altro gruppo ha assistito i presenti. Dopo lo spegnimento, è stato eseguito un controllo strumentale in tutti gli ambienti per verificare l’assenza di gas residui.



Le tre persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ospedale per accertamenti. Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento.