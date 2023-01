Fiamme in birreria, scatta l'allarme

PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco di Piove di Sacco martedì alle 9:30, per spegnere un incendio divampato in un birrificio in via Padova, a Conselve (PD): nessuna persona coinvolta. A prendere fuoco un frigorifero per la conservazione del luppolo e lieviti, probabilmente in fiamme per cause di natura elettrica.

Ingenti i danni subiti dallo stabile per i fumi sprigionati, le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate alle 11:30