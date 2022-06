Fiamme in azienda, bruciato parte del tetto del capannone

VICENZA - Alle 18:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasubio a Villaverla in provincia di Vicenza per un incendio divampato all’interno di un’azienda produttrice di reggette in poliestere: nessuna persona è rimasta ferita.



Le fiamme hanno interessato un essiccatoio estendendosi al tetto del capannone. I pompieri arrivati da Vicenza, Schio e con i volontari di Thiene con tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 19 operatori, sono in breve tempo riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura.



L’incendio ha interessato solo il macchinario e il tetto soprastante la cui copertura in guaina, ha prodotto una notevole colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Interdetta solo la parte di capannone interessata dalle fiamme.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 21:00.