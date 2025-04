Fiamme in azienda: bruciano scarti di legno, paura per il gas

UDINE – Grosso incendio oggi a mezzogiorno in un’azienda di Bicinicco (Udine), specializzata nella produzione di pannelli truciolari e pannelli in fibre di legno pressato. A prendere fuoco è stato un ampio deposito all’aperto di scarti di lavorazione, con colle e resine usate a temperature elevate.



Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Udine, supportate da due autobotti e dalla squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale. I pompieri hanno messo in sicurezza una cabina del gas e gli impianti esterni dell’azienda, difendendoli dall’avanzata delle fiamme.



A complicare le operazioni il vento, che continua ad alimentare il rogo. In supporto sono arrivate una squadra e un’autobotte da San Vito al Tagliamento, un’autobotte da Gorizia e Drago, l’elicottero del Reparto Volo di Venezia. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.