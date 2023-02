Fiamme in appartamento, madre e figlio ricoverati

VENEZIA - Un ragazzo e la propria madre sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da fumo dopo che nella loro abitazione, a Teglio Veneto (Venezia), si è sviluppato un incendio. I pompieri accorsi da Portogruaro con due automezzi hanno prontamente spento le fiamme, mentre il minore e la madre sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118. Danni da fumo a tutta l'abitazione. Le cause delle rogo sono al vaglio dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.