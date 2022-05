BELLUNO - Principio di incendio allo scuolabus costretto per questo motivo a fermarsi in galleria.

È accaduto lungo la A27 all’altezza della galleria Cave in comune di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno.



In quel momento nel mezzo non c’erano passeggeri: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme. L’autista non ha subito conseguenze.