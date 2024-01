Fiamme all'auto, esce dall'abitacolo dal finestrino

PORDENONE - Un uomo è stato soccorso martedì pomeriggio a seguito di un incendio che avvolto la sua auto nelle immediate adiacenze del centro a Sacile, nei pressi del Presidio ospedaliero in via Ettoreo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la vettura sulla quale si trovava ha preso fuoco. Alcuni passanti hanno cercato di aiutarlo. E’ uscito dall’abitacolo da un finestrino.

Sul posto è giunta prontamente un’ambulanza proveniente da Sacile, assieme all’equipaggio dell’automedica da Pordenone e l’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio che aveva avvolto la vettura.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso, con ustioni sul 60% del corpo, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza con a bordo del medico dell’automedica.

Sempre nel pordenonese, intorno alle 17:30, un incidente ha visto coinvolte due vetture che sono entrate in collisione all’incrocio tra via Monte Grappa e via Costantini a Bannia di Fiume Veneto. A seguito dell’impatto, uno di due mezzi si è cappottato contro il muro di cinta di un’abitazione. I Vigili del fuoco, operando in piena sinergia con il personale sanitario, hanno estricato dalle lamiere l’unico occupante del mezzo che era incastrato all’interno dell’abitacolo, una volta estratto dall’autovettura l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone.