Fiamme alla Triveneta parchetti di Cordignano: intervento da parte dei vigili del fuoco si è concluso solo dopo le 12.20

CORDIGNANO - Questa mattina, domenica 6 marzo, poco dopo le 9.30 i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti alla Triveneta parchetti, stabilimento che si trova in via Trieste a Cordignano, per un incendio scaturito nel reparto vernici dell'azienda. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, da parte dei vigili del fuoco, sono ancora in corso e vista l'entità dell'evento sono stati necessari dei rinforzi da Treviso per dare manforte ai colleghi di Treviso. L'allerta è stata data poichè dal tetto stava fuoriuscendo del fumo.



AGGIORNAMENTO ore 12.25

Nell'incendio presso l'azienda Triveneta Parchetti i Cordignano, sita in zona industriale, sono intervenute anche pattuglie dei Carabinieri della stazione di Cordignano e della Radiomobile di Vittorio Veneto. A detta dei militare le cause del rogo sono verosimilmente accidentali. Distrutto uno dei padiglione di cui è composta la fabbrica e fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. L'intervento di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco si è concluso verso le 12,20.