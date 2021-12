Fiamme all' hotel Falkensteiner di Jesolo Lido

JESOLO - Fiamme nell'hotel di Jesolo, vigili del fuoco in azione. È accaduto ieri all'alba all' hotel 5 stelle Falkensteiner di Jesolo Lido, in piazza Le Corbusier.



Il rogo si è sviluppato all'ultimo piano dell'edificio: qui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco hanno domato subito l' incendio. Sono in corso accertamenti sulle cause probabilmente di natura colposa.

Si tratta di uno dei tre "5 stelle" di Jesolo.