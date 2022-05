Fiamme al silo, scatta l’allarme

PADOVA - Ieri dalle 10:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sabbionara a Merlara (Padova) per l’incendio di un silos adibito al recupero di segatura e scarti truciolari di falegnameria: nessuna persona è rimasta ferita.



I pompieri intervenuti da Este e Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 7 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Ieri in serata erano in fase di ultimazione le operazioni dei vigili del fuoco di scarico e bonifica del silos e l’accertamento delle cause.