Fiamme al ristorante-pizzeria, in salvo nove persone

UDINE - Fiamme in pizzeria: è accaduto questa mattina, mercoledì, all’alba. Allarme intorno alle 6, in località Camporosso, nel comune di Tarvisio. Il rogo si è sviluppato in un ristorante pizzeria che si trova al piano terra di un residence, in via Sella. Il fumo è arrivato fino alle camere superiori, dove alloggiavano in 9, tra turisti e personale del locale.

Il rogo ha danneggiato seriamente la pizzeria e i vigili del fuoco di Tarvisio hanno dovuto lavorare alacremente per riuscire a spegnere l’incendio. I 9 occupanti sono stati fatti evacuare e sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118. Nessuno è rimasto fortunatamente intossicato. La struttura è stata dichiarata, almeno provvisoriamente, inagibile e sono in corso gli accertamenti per capire le cause.