Fiamme al deposito dei carri della rievocazione storica

UDINE - Incendio ieri nel tardo pomeriggio in un deposito che si trova nella pertinenza della ex caserma a Cividale del Friuli, in provincia di Udine.



Vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo scoppiato sotto una tettoia adibita a deposito di carri in uso nella rievocazione storica locale.



Dopo aver spento le fiamme, i Vigili hanno messo in sicurezza l’area; le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.