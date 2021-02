Fiamme al campo di atletica leggera

BASSANO DEL GRAPPA - Vigili del fuoco al campo di atletica per un incendio.



È accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì, a Bassano del Grappa. Le fiamme si sono sviluppate in un box presso il campo di atletica utilizzato come deposito di materiale sportivo da una società di pallavolo.



I Vigili hanno spento in pochi minuti le fiamme evitando un incendio generalizzato. In corso le indagini per risalire alle cause.