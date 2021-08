BELLUNO - Mercoledì alle 16:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Tai di Cadore per l’incendio di un camper. Non sono stati segnalati feriti.



I pompieri arrivati dal distaccamento di Pieve di Cadore con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con lo schiumogeno il mezzo andato gravemente danneggiato.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici.