Fiaccolata nella notte di Capodanno

UDINE - Grande successo per la Fiaccolata del Monte Lussari, tradizionale appuntamento che ha celebrato l'arrivo del nuovo anno illuminando la pista Di Prampero di Camporosso.

Un'edizione, la numero 51 della fiaccolata più lunga dell'intero arco alpino, che è stata resa ancora più suggestiva dalla presenza di una leggera coltre bianca caduta nel corso della notte che ha contribuito a rendere il paesaggio ancora più affascinante creando un'atmosfera davvero magica.

Eppure mai come quest'anno le avverse condizioni metereologiche hanno rischiato di modificare radicalmente il programma di questa storica manifestazione magistralmente organizzata dall'US Camporosso in sinergia col Comune di Tarvisio, e col prezioso supporto di PromoTurismoFVG. Proprio l'incessante lavoro degli uomini guidati dal Direttore del Polo di Tarvisio, Spalivero, hanno garantito il regolare svolgimento dell'evento, "Dobbiamo ringraziare gli uomini di PromoTurismoFVG ed in particolare il Direttore del Polo di Tarvisio Alessandro Spalivero - afferma Damiano Matiz, Presidente dell'US Camporosso - perchè nonostante la parte bassa della Di Prampero sia tutt'ora chiusa al pubblico a causa della mancanza di neve, ci è stato consentito di poter scendere fino a valle grazie alla preparazione di due strisce di neve appositamente realizzate per noi."

E così allo scoccare delle 18.00 puntuale come un orologio svizzero è iniziato il grande spettacolo della Fiaccolata. Dalla cima del Monte Lussari, 250 fiaccolatori vestiti in abiti d'epoca e dotati di 500 torce artigianali hanno illuminato i 3,5 km della pista Di Prampero disegnando un lungo serpentone di luci che ha creato un'atmosfera di autentica magia. Una volta terminato il percorso, che dal Santuario del Monte Lussari conduce fino alla frazione di Camporosso è stato acceso un maestoso falò benaugurante seguito da un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Come di consueto, la fiaccolata è stata anticipata da una serie di iniziative collaterali che hanno animato il centro di Camporosso. La strada principale del paese, via Valcanale, si è trasformata in una vera e propria Mostra Mercato grazie alle numerose bancarelle che hanno proposto al pubblico prodotti artigianali e le specialità enogastronomiche del territorio. Infine, a pochi minuti dall'evento clou si è svolta la sfilata della Fiaccolata dei Piccoli che ha di fatto dato il via all'attesa 51ma edizione della Fiaccolata del Monte Lussari.



Una degna conclusione di giornata, per una manifestazione la cui importanza è cresciuta anno dopo anno sia in chiave turistica e promozionale che in quella di mantenimento delle antiche tradizioni, elementi che da sempre hanno contraddistinto questo evento divenuto negli anni un'autentica vetrina per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia.