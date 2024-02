Festival Pieve Incontra Vito Mancuso.

Il primo appuntamento della sesta edizione del festival letterario Pieve Incontra, edizione 2024, organizzato dalla Città di Pieve di Soligo, si terrà giovedì 15 febbraio p.v. alle ore 20.45 presso il Cinema-Teatro Careni e vedrà illustre ospite Vito Mancuso, teologo, filosofo, saggista e lucido osservatore dei fenomeni sociali del Paese.

La serata, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, ruoterà intorno alla gioia e alle trappole che ci impediscono di essere felici: “Seguendo un cammino di piccoli ma costanti passi liberatori - spiega Mancuso -, scopriremo che il destino di ciascuno si gioca nel mondo che portiamo dentro: perché, se noi siamo la trappola, siamo anche il nostro liberatore. Approdando a questa consapevolezza saremo in grado di trovare equilibrio e generare limpida energia mentale, il più efficace strumento per la serenità e per la sorgente della gioia”.

Pieve Incontra, gode del sostegno generoso e fondamentale di:

AscoTrade Gruppo HERA, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Euromobil, Villa Soligo, Enoteca Corte del Medà e Libreria TraLeRighe

e rientra nel network RetEventi Cultura Veneto 2024.



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.

È consigliata la prenotazione su eventbrite www.bit.ly/pievecultura



Info: biblioteca@comunepievedisoligo.it 0438 985380