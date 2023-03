Festival del Sapere - ARMATI DI SCIENZA.

Venerdì 17 marzo alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio si terrà il quarto appuntamento con il Festival del Sapere. La rassegna culturale, ideata e organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica “Giocondo Pillonetto”, e che vede la direzione artistica del dott. Ezio Pederiva, si addentrerà nell’affascinante mondo della scienza.

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano, moderata dal dott. Ezio Pederiva, presenterà il suo libro “Armati di Scienza” (edito da Raffaello Cortina) e affronterà alcune tematiche scientifiche di grande impatto e attualità. Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, Elena Cattaneo mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze.

«L’Amministrazione Comunale, con questo importante appuntamento del Festival – sottolinea il sindaco Mirco Villanova – intende avvicinare e interrogare la scienza. Poter incontrare una figura così importante come la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo rappresenta per la comunità cittadina, per tutti coloro che vorranno essere presenti e per le studentesse e gli studenti che abbiamo coinvolto grazie alla partnership con gli istituti “M. Casagrande” di Pieve di Soligo e “G. Verdi” di Valdobbiadene, un’occasione davvero speciale».

L’ingresso è libero, senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili (per info: biblioteca 0438 965373)