Il festino a casa del prete finisce male: l’amico collassa e il prostituto chiama i soccorsi

Un sacerdote che avrebbe richiesto i servigi di un prostituto e successivamente chiamato un'ambulanza dopo che il suo amico è collassato a causa di un'overdose di pillole per la disfunzione erettile è al centro di un'indagine da parte dei pubblici ministeri. Lo riporta il Daily Mail. Secondo quanto riportato dai media locali, il prete polacco avrebbe organizzato una festa privata nel suo appartamento in una città della Slesia.

Tuttavia, dopo aver assunto ingenti quantità di compresse per la potenza sessuale, nelle prime ore del mattino il suo amico, completamente denudato, è collassato. Si dice che il prostituto abbia quindi chiamato i servizi di emergenza, momento in cui il sacerdote gli avrebbe ordinato di andarsene. All'arrivo dei paramedici, il prostituto è stato trovato in attesa fuori dall'appartamento, ma sembra che il sacerdote abbia rifiutato di farli entrare.

Di conseguenza, pare abbiano dovuto chiamare la polizia che, alla fine, è riuscita ad entrare e ha trovato l'amico del sacerdote privo di sensi sul pavimento. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove si è successivamente ripreso ed è stato dimesso autonomamente. Nel riferire l'accaduto al suo superiore il giorno seguente, il prete ha negato di aver organizzato una 'orgia omosessuale'. Il vescovo responsabile della parrocchia del prete coinvolto ha dichiarato di aver istituito una commissione per 'spiegare urgentemente le circostanze dell'incidente'. Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno avviato un'indagine sul sacerdote per non aver prestato soccorso al suo amico.