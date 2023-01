Festeggia il Capodanno esplodendo 23 colpi contro la casa del vicino

PADOVA - I proprietari di una casa singola in zona Chiesanuova, a Padova, che erano stati fuori città per trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno, al loro rientro si sono accorti della presenza di un foro sul doppio vetro di una finestra, alcuni pezzi di vetro sul pavimento ed una scalfittura su un mobile in legno nella loro cucina. Contattata la linea di emergenza 113, è stata inviata una pattuglia della Sezione Volanti che ha potuto constatare che a terra, sul pavimento della cucina, vi era anche l'ogiva di un colpo d'arma da fuoco. Perlustrata la zona esterna all'abitazione, gli agenti si sono accorti che, sul lato opposto della strada, nei pressi di un'altra casa singola, a meno di 100 metri in linea d'aria, vi erano numerosi bossoli esplosi sparsi sulla ghiaia e sul ciglio della strada. Si è scoperto che un 45enne padovano, possessore di armi e residente proprio in una casa non distante da quella colpita dal proiettile, la notte di Capodanno avrebbe esploso 23 colpi in aria con le proprie armi, durante i festeggiamenti. Nessuna persona è rimasta comunque ferita.