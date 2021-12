Festa in piena pandemia: arrivano i Carabinieri e i partecipanti si danno alla fuga

CORTINA D’AMPEZZO - Festa in piena pandemia: è accaduto nelle scorse ore in un hotel a Cortina d’Ampezzo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri: molti alla vista dei militari sono fuggiti. Delle 25 persone presenti, 6 sono state individuate e sanzionate dai militari dell’arma di Cortina d’Ampezzo. Oltre naturalmente al gestore dell’hotel.



Una coppia nel tentativo di scappare dai carabinieri è uscita dall'hotel e si è allontanata con l’auto. Ma il conducente ha imboccato una pista ciclabile del centro cittadino nonostante ci fosse un cartello di divieto di accesso ai veicoli motorizzati.



I carabinieri hanno raggiunto l’uomo lo hanno bloccato ed hanno proceduto all’alcol test. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1.28. Per lui è scattata immediatamente anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.