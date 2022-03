Festa della donna: "Giorno dedicato alle donne in divisa"

TREVISO - Festa della Donna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro, commenta: "Il mio pensiero va oggi alle donne in uniforme che prestano servizio presso i Comandi dell'Arma nella Marca trevigiana e che difendono ogni giorno la Legalità e il rispetto delle regole per la convivenza civile".

In questa giornata speciale, il Comandante ha ricordato le iniziative intraprese dall'Arma trevigiana a sostegno delle donne, in particolare le "stanze protette" gia' allestite e operative presso i Comandi di Treviso, Conegliano Vittorio Veneto e Oderzo e quelle in fase di realizzazione a Mogliano Veneto e Montebelluna: "Sono luoghi dove donne e uomini in divisa danno ascolto e protezione a donne e minori vittime di maltrattamenti e abusi".

#8marzo: tanti auguri a tutte le donne e grazie alle nostre dei #Carabinieri, che difendono la Legalità e il rispetto delle regole per la convivenza civile, basi di una società progredita#festadelladonna @ChiaraGiannetta pic.twitter.com/d06u5prGy5 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) March 8, 2022 ”