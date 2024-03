Festa della donna con A&B CabaRock e Yes Radio.

Una serata all'insegna del divertimento e del ballo per festeggiare la bellezza di tutte le donne..e non solo..



A&B CabaRock! Un duo di musicisti/cabarettisti noto per esser stato protagonista in più occasioni al teatro Zelig di Milano e per alcune collaborazioni con Moreno Morello di Striscia La Notizia

Per tutte le donne..e non...il divertimento e le risate saranno assicurate.

Subito dopo...musica, ballo..ci si scatena con YES RADIO, la radio in streaming leader di ascolti per Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Il tutto nella nostra meravigliosa sala Veneziana.