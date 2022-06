Festa del Carmine: mostre e concerti a Serravalle

VITTORIO VENETO - Dal 10 al 17 luglio una intera settimana sarà dedicata alle celebrazioni della Madonna del Carmine, che ha come centro a Serravalle la chiesa di San Giovanni e l’adiacente chiostro. Una settimana densa di religiosità carmelitana e di eventi culturali collegati. La giornata più forte sarà domenica 17: messa solenne alle 10, poi la tradizionale processione alle 16.30 preceduta dai Vesperi, lungo via Caprera, per ricordare i morti nel bombardamento nella seconda guerra mondiale. Processione che si spera molto partecipata e molto libera, visto che è venuto meno il pericolo immediato del Covid.



Come al solito precederà il triduo solenne, da giovedì 14 luglio alle ore 18 rosario e ore 18.30 S. Messa, dedicato a intenzioni e bisogni di grande urgenza: La volontà di Cristo Gesù; Maria di Fatima e la Pace; La Chiesa e la Pace. Domenica 10 luglio, s’inizieranno le celebrazioni con la Messa domenicale spostata di mezz’ora alle 10.30 per trasmetterla in diretta su Radio Maria 107. Nel pomeriggio inaugurazione, nel chiostro del ’400 dell’eccezionale mostra “Dalla Cura della Terra alla salute del Corpo e dell’Anima”, pensata e organizzata da Elena Modena e Maurizio Tuliani, evento di valore nazionale e unico del suo genere. Saranno esposti nel chiostro dei grandi quadri con ingrandimenti di miniature del “Tacuinum Sanitatis”, riproducenti alberi, frutta ed erbe, con una proposta attualissima di attenzione al creato e al corpo umano. La mostra sarà poi presentata in un percorso/conferenza martedì 12 alle 20.30.



Affiancano questi eventi il “concerto d’organo” tenuto dal giovane Francesco Cardelli sabato 9 alle ore 21. Il concerto, martedì 12, in concomitanza con la mostra, dell’“inUnum Ensamble” dedicato a “Voci e strumenti tra tardo medioevo e primo rinascimento”. Ne seguirà un altro dello stesso Ensamble, dal titolo “Stella Coeli”, domenica 24 luglio alle ore 17.30. La mostra del “Tacuinum Sanitatis” resterà aperta per varie settimane e si pone come un unicum di meditazione e contemplazione – anche di silenzio – in uno dei chiostri più belli, benché non tanto conosciuto anche a livello locale, risalente nella conformazione al ’400, come la chiesa adiacente, ricca di affreschi e di ben 117 opere d’arte. Una occasione da non perdere, correttamente legata ai problemi della vita, della terra e dell’umanità intera.

