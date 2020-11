Festa al tempo del Covid: l’alcol finisce e si bevono l’igienizzante mani. 7 morti

E’ finita in tragedia una festa organizzata nei giorni scorsi in Russia, in un villaggio della Yakutia. Sette persone sono morte dopo aver ingerito disinfettante per le mani contenente del metanolo. Altre due sono in coma.

Le vittime avevano tra i 27 e i 69 anni e nonostante i tentativi di salvarle - sono state trasferite d’urgenza in ospedale - non ce l’hanno fatta.

Secondo quanto riportano i media russi, queste persone si sono bevute il disinfettante perché alla festa erano finiti gli alcolici. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Non è la prima volta, da quanto è iniziata l’emergenza coronavirus, che qualcuno beve l’ingenizzante mani. Altri casi sono stati registrati negli USA.