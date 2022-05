Ferrovie, investimenti per 11 miliardi

VENEZIA - E' di oltre 11 miliardi di euro l'entità degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie e stradali del Veneto da parte del Gruppo FS Italiane secondo il Piano Industriale 2022-2031. In particolare è di 7 miliardi di euro l'investimento in opere infrastrutturali.

Tra le principali in conclusione per il 2031 rientrano: la linea AV/AC Verona - Vicenza - Padova, i lotti prioritari del progetto di quadruplicamento della linea Fortezza - Verona, il collegamento con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, il completamento dell'elettrificazione del bacino veneto, il raddoppio della linea Maerne - Castelfranco e il potenziamento della stazione merci del Quadrante Europa.

Investimento anche nelle infrastrutture stradali: 2 mld di euro per la realizzazione della variante di Cortina, della variante di Longarone, della tangenziale di Vicenza e per l'adeguamento della SS47 nel tratto Cittadella-Cismon del Grappa. Importanza è data ai servizi logistici che vedrà, nel periodo 2022-203, 5,8 milioni di euro, potenziando i compendi di Grisignano, Cittadella, Legnano e Padova. Nel 2031 si registrerà un forte aumento dei fatturati del settore rispetto a quelli del 2022: +75% per i servizi convenzionali e +48% per i servizi intermodali (con previsioni di ca. 17mila treni/anno in regione).

Tra il 2022 e il 2031 saranno investiti in Veneto quasi 790 mln per il trasporto ferroviario. Inoltre, saranno consegnati 54 nuovi treni e inaugurati i collegamenti ferroviari con l'aeroporto Marco Polo di Venezia e le nuove fermate di Olimpia e Gazzera. Novità anche per il trasporto pubblico locale a Padova e Rovigo per 140 milioni di euro che consentirà il rinnovo di 446 bus della flotta (con mezzi elettrici, a gas e ibridi) e l'incremento dell'offerta nel bacino di Padova. Infine 2 mln di euro saranno investiti a Verona, Venezia Mestre, Padova, Treviso e Vicenza, con 2,1 mln di mq di aree da valorizzare attraverso progetti di riuso temporaneo di immobili del Gruppo, mobilità dolce e logistica last mile.