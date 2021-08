A Ferragosto vaccinazione ad accesso libero all'ex Maber di Villorba

TREVISO - Vaccinazione ad accesso libero il giorno di Ferragosto. Domenica 15 agosto chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, ed ha più di 12 anni, potrà recarsi all’Hub vaccinale ex Maber di Villorba dalle ore 8 alle 20 senza prenotazione e ricevere la prima dose.



Al momento sono una cinquantina le persone che nei giorni scorsi si sono prenotate sul portale per quella data, così l’Ulss2 ha deciso di aprire la possibilità anche a chi non si è ancora prenotato.



“Abbiamo deciso di effettuare un Vax Day straordinario a Ferragosto - sottolinea l’Ulss2 - in modo da dare la possibilità a tutti coloro che sono a casa e che ancora non si sono vaccinati di poter venire liberamente, senza necessità di prenotare”. Il 15 agosto resteranno invece chiusi, per assenza di prenotazioni, i centri vaccinali di Godega, Riese, Vidor, Ponte di Piave e Monastier.



Inoltre da domani potranno accedere ai Vax Point senza bisogno di prenotare, oltre che per gli over 60, anche tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni.



Per quanto riguarda le seconde dosi di Pfizer e Moderna l’azienda sanitaria precisa che: “Chi ha prenotato la seconda dose a 35 giorni ora può anticiparla 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna, recandosi direttamente presso i centri vaccinali”.



Infine potranno prenotare la vaccinazione sul portale nei Centri vaccinali dell’Ulss 2 tutti cittadini residenti in Veneto, indipendentemente dalla provincia in cui abitano.



Sul fronte dei tamponi, da ieri a pagamento per ottenere il Green Pass temporaneo, gli operatori ieri ne hanno effettuati 69 a pagamento su un totale di 1.139. Le positività emerse sono state 25. Per quanto riguarda i positivi dell’ultima settimana 2 su 3 hanno sotto i 40 anni.