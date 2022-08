Ferragosto, incendio boschivo con due focolai

TRIESTE - Nel primo pomeriggio di lunedì 15 agosto verso le 14.00 incendio, scoppiato per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine, all’interno del Bosco del Farneto.



Le fiamme sono state spente quasi subito dai pompieri giunti in loco assieme ai volontari della Protezione Civile e agli operatori del Corpo Forestale.



Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbero essere almeno due i focolai dai quali si sarebbero propagate le fiamme, elemento che starebbe portando gli inquirenti a sospettare sulla mano dell’uomo tra le cause del rogo.